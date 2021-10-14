«Монако» готов расстаться с Тчуамени за 60 миллионов евро

«Монако» определился со стоимостью полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

По информации источника, 21-летним французом интересуются «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 15 матчей за «Монако», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.