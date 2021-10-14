«Монако» готов расстаться с Тчуамени за 60 миллионов евро
07:38
«Монако» определился со стоимостью полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Marca.
По информации источника, 21-летним французом интересуются «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
В сезоне-2021/22 Тчуамени провел 15 матчей за «Монако», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/real-madrid/2021/10/12/6165b573268e3e0c228b45b2.html
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