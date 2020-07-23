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Клуб 3-го дивизиона Италии подтвердил переговоры с Балотелли

15:44
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Генеральный директор «Комо» Майкл Гэндлер подтвердил проведение переговоров с форвардом Марио Балотелли.

— Между нами был контакт, его представители выслушали нас, — цитирует Гэндлера La Provincia di Como. — Но я ничего не могу сказать больше.

«Комо» выступает в третьем дивизионе Италии, клубом владеет индонезийский бизнесмен Роберт Буди Хартоно — один из двух самых богатых людей в стране.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 матчей в серии А за «Брешию», в которых забил 5 голов, а также заработал 6 желтых и одну красную карточки.

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