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Кьеза стал игроком «Ювентуса»

20:01
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Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза стал игроком «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринского клуба.

22-летний форвард два сезона проведет в аренде в «Ювентуса», затем у «старой синьоры» будет первоочередное право выкупа.

В нынешнем сезоне серии А Кьеза провел 3 матча, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

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