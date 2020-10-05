Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза стал игроком «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринского клуба.

22-летний форвард два сезона проведет в аренде в «Ювентуса», затем у «старой синьоры» будет первоочередное право выкупа.

В нынешнем сезоне серии А Кьеза провел 3 матча, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.