Кьеза стал игроком «Ювентуса»
20:01
Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза стал игроком «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринского клуба.
22-летний форвард два сезона проведет в аренде в «Ювентуса», затем у «старой синьоры» будет первоочередное право выкупа.
В нынешнем сезоне серии А Кьеза провел 3 матча, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.
? UFFICIALE | @federicochiesa ? Bianconero! ??#WelcomeChiesa #LiveAhead— JuventusFC (@juventusfc) October 5, 2020
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