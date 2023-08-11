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Сегодня, 11:48

Казадеи сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Лестер»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи близок к переходу в «Лестер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сегодня 20-летний итальянец пройдет медосмотр, после чего будет арендован «лисами» до конца сезона-2023/24.

Казадеи перешел в «Челси» из «Интера» летом 2022 года. Во второй части прошлого сезона он был отдан в аренду «Редингу», где забил 1 гол в 15 матчах. На молодежном ЧМ-2023 полузащитник был признан лучшим игроком турнира.

ФК Лестер
ФК Челси
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