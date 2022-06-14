Минамино покинет «Ливерпуль». Игроком интересуются три клуба

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино летом покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, с 27-летним японцем ведут переговоры три клуба. В ближайшее время форвард определится со своим будущим.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Минамино является «Монако».

В минувшем сезоне Минамино провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 млн евро.