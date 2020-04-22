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Каррера оценил готовность Азмуна к переезду в чемпионат Италии

20:50
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что форвард «Зенита» Сердар Азмун готов к переходу в итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что к 25-летнему иранцу проявляет интерес «Наполи».

«Для меня он абсолютно готов к итальянскому футболу. Этот нападающий, умеет забивать голы. Он быстр, силен: Азмун произвел на меня отличное впечатление. Сравнение с Белотти? Они похожи с точки зрения работоспособности, но в плане технической оснащенности у иранца есть нечто большее», — приводит слова Карреры 100x100napoli.it.

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх за «Зенит».

Азмун подходит «Атлетико» и нужен «Наполи». Но «Зениту» — больше

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