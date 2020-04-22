Каррера оценил готовность Азмуна к переезду в чемпионат Италии
20:50
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что форвард «Зенита» Сердар Азмун готов к переходу в итальянский клуб.
Ранее сообщалось, что к 25-летнему иранцу проявляет интерес «Наполи».
«Для меня он абсолютно готов к итальянскому футболу. Этот нападающий, умеет забивать голы. Он быстр, силен: Азмун произвел на меня отличное впечатление. Сравнение с Белотти? Они похожи с точки зрения работоспособности, но в плане технической оснащенности у иранца есть нечто большее», — приводит слова Карреры 100x100napoli.it.
В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх за «Зенит».
Азмун подходит «Атлетико» и нужен «Наполи». Но «Зениту» — больше
Опрос
проголосовало: 3213Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020