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10 августа, 23:58

Каррагер считает, что Кейн предпочел бы рекорд АПЛ, чем трофеи бундеслиги

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Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о возможном переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию».

«О голах Алана Ширера в АПЛ говорят гораздо больше, чем о его чемпионской медали. Этот рекорд будет огромным для Харри Кейна. Большой плюс перехода в «Баварию» — это гарантия того, что он будет играть в Лиге Чемпионов и иметь шанс выиграть этот трофей каждый сезон. Дело не в их внутренних трофеях, они все равно их выиграют. Я уверен, что он предпочел бы рекорд АПЛ, чем трофеи бундеслиги», — написал Каррагер в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ждет ответа от 30-летнего англичанина по трансферу.

Алан Ширер за карьеру забил 260 голов в АПЛ, на счету Кейна 213 мячей. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает летом следующего года.

Алан Ширер
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Джейми Каррагер
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