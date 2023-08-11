«Челси» интересуется Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в это трансферное окно может перейти в «Челси», сообщает Foot Mercato. Лондонский клуб заинтересован в подписании 30-летнего итальянца, чтобы усилить полузащиту.

Сегодня появилась информация, что Верратти интересуются «Барселона» и «Бавария». Итальянский полузащитник играет за парижский клуб с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Верратти сыграл 38 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.