Канселу согласовал условия контракта с «Барселоной»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний португалец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице