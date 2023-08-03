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Сегодня, 11:40

«Аль-Хиляль» решил проблему с переводом денег «Зениту» за трансфер Малкома

Сергей Разин
корреспондент
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

«Аль-Хиляль» нашел способ перечислить деньги «Зениту» за трансфер форварда Малкома, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, в ближайшее время петербуржцы объявят об уходе 26-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что саудовский клуб не может включить Малкома в заявку из-за проблем с переводом денег.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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