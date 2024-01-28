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Сегодня, 16:21

Источник: «Зенит» предложил 6 миллионов евро за Скопинцева

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Зенит» сделал предложение «Динамо» по трансферу защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, питерский клуб предложил «Динамо» 6 миллионов евро за переход игрока в «Зенит». Бело-голубые запросили за Скопинцева 14 миллионов евро, после чего переговоры были приостановлены.

Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро.

В этом сезоне 26-летний Скопинцев провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Источник: https://t.me/karpinside/30294
Дмитрий Скопинцев
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