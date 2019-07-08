Источник: "Зенит" готов заплатить 13 миллионов евро за хавбека "Сампдории"

Полузащитник "Сампдории" Гастон Рамирес может перейти в "Зенит" летом, утверждает Sampdorianews.net. По информации СМИ, питерцы готовы предложить за 28-летнего уругвайца 13 миллионов евро.

"Краснодар" и "Локомотив" также проявляют интерес к Рамиресу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей за "Сампдорию", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2021 года.

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