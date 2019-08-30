Источник: «Зенит» арендует Осорио с правом выкупа

Как уже сообщал «СЭ»,защитник «Порту» Йордан Осорио близок к переходу в «Зенит». Он не принимал участия в последней тренировке команды.

Теперь стали известны условия трансфера. Клуб из Санкт-Петербурга возьмет 25-летнего венесуэльца в аренду на сезон. В договоре также будет прописана опция последующего выкупа футболиста, утвреждает O Jogo.

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш«. Осорио провел 27 матчей, в которых забил 2 мяча, а также получил две желтые карточки. Контракт игрока с «драконами» рассчитан до лета 2022 года.

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