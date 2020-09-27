Источник: защитник «Аякса» Дест решил перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Серджино Дест принял решение стать игроком «Барселоны», информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Sergino Dest will be officially a new Barcelona player at the start of next week, here we go confirmed! Bar?a and Ajax will sign contract and paperworks on next 24 hours. € 22/23m with add ons. Dest will sign until June 2025 as new Bar?a player. ?? #FCB #Barcelona #Dest https://t.co/GGie7YfiGV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2020

По данным источника, футболист сказал своим партнерам по «Аяксу» после матча с «Витессом» (2:1), что перейдет в «Барсу». Игроком также интересовалась «Бавария».

Указано, что сумма трансфера составит 22-23 миллиона евро + бонусы. В ближайшие сутки клубы окончательно оформят переход. Официально о нем объявят в начале следующей недели. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

19-летний американец в текущем сезоне провел три матча за «Аякс». В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей во всех турнирах и забил два мяча при шести голевых передачах.