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Источник: защитник «Аякса» Дест решил перейти в «Барселону»

02:47
Серджино Дест. Фото fortunesfromfootball.com.
Серджино Дест. Фото fortunesfromfootball.com.
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Защитник «Аякса» Серджино Дест принял решение стать игроком «Барселоны», информирует в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист сказал своим партнерам по «Аяксу» после матча с «Витессом» (2:1), что перейдет в «Барсу». Игроком также интересовалась «Бавария».

Указано, что сумма трансфера составит 22-23 миллиона евро + бонусы. В ближайшие сутки клубы окончательно оформят переход. Официально о нем объявят в начале следующей недели. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

19-летний американец в текущем сезоне провел три матча за «Аякс». В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей во всех турнирах и забил два мяча при шести голевых передачах.

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