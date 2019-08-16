Источник: в Голландии утверждают, что Караваев может перейти в «Зенит»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может вернуться в Россию. Как сообщает Omroep Gelderland, «Зенит» заинтересован в подписании 24-летнего игрока и готов заплатить 3 миллиона евро.

— Никогда не говори никогда, — сказал Караваев. — Сейчас я не могу говорить на эту тему. На данный момент я ни с кем не контактировал. Полностью сконцентрирован на подготовке к сезону.

В прошлом сезоне Караваев сыграл в 45 матчах, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

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