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Источник: «Тоттенхэм» отказался возвращать Льоренте

15:33
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«Тоттенхэм» отказался подписать нападающего «Наполи» Фернандо Льоренте, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 34-летний испанец был предложен лондонскому клубу до конца сезона, однако «Тоттенхэм» отказался возвращать своего бывшего игрока.

Ранее травму получил основной форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

В текущем сезоне Льоренте провел 15 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

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