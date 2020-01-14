Источник: «Тоттенхэм» отказался возвращать Льоренте

«Тоттенхэм» отказался подписать нападающего «Наполи» Фернандо Льоренте, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 34-летний испанец был предложен лондонскому клубу до конца сезона, однако «Тоттенхэм» отказался возвращать своего бывшего игрока.

Ранее травму получил основной форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

В текущем сезоне Льоренте провел 15 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.