Источник: Тикнизян может перейти в европейский клуб и сыграть в Лиге Европы

Защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном интересуется европейский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, эта команда является участником плей-офф Лиги Европы. В «Локомотив» официального предложения не поступало, но клуб уже обсуждал с представителем 24-летнего игрока возможный трансфер.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.