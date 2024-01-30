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Сегодня, 22:19

Источник: Тикнизян может перейти в европейский клуб и сыграть в Лиге Европы

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном интересуется европейский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, эта команда является участником плей-офф Лиги Европы. В «Локомотив» официального предложения не поступало, но клуб уже обсуждал с представителем 24-летнего игрока возможный трансфер.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Наяир Тикнизян
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Локомотив (Москва)
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