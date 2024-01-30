Бензема зимой останется в «Аль-Иттихаде»

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, 36-летний француз не уйдет из команды зимой, несмотря на интерес европейских клубов. В частности, сообщалось, что Бензема мог вернуться в «Лион» или перейти в клуб АПЛ.

Ранее Бензема на несколько недель опоздал на тренировочный сбор «Аль-Иттихада». Кроме того, футболист в связи с критикой удалил свой аккаунт в соцсетях.

Нападающий перешел в «Аль-Иттихад» летом прошлого года. Он провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Контракт Бензема рассчитан до 2026 года.