Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: сотрудников магазинов «ПСЖ» предупредили о переходе Месси

18:46
Теги:

Сотрудники клубных магазинов «ПСЖ» получили информацию о скором переходе в клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal. Отмечается, что парижане скоро должны сделать официальное предложение.

Летом сообщалось о намерении Месси покинуть родной каталонский клуб, основным претендентом на него считался «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Месси не выиграл с «Барсой» ни одного трофея. В нынешнем на его счету 15 матчей и 8 мячей во всех турнирах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир