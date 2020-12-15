Источник: сотрудников магазинов «ПСЖ» предупредили о переходе Месси

Сотрудники клубных магазинов «ПСЖ» получили информацию о скором переходе в клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal. Отмечается, что парижане скоро должны сделать официальное предложение.

Летом сообщалось о намерении Месси покинуть родной каталонский клуб, основным претендентом на него считался «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Месси не выиграл с «Барсой» ни одного трофея. В нынешнем на его счету 15 матчей и 8 мячей во всех турнирах.