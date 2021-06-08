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Источник: «Шахтер» отказался продавать Соломона в «Арсенал» за 20 миллионов евро

21:20
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«Шахтер» ответил отказом на предложение «Арсенала» продать полузащитника Манора Соломона, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на YouTube-канале FootballHub.

По данным источника, в украинском клубе рассчитывают, что смогут продать игрока дороже. Его контракт истекает в 2023 года. При этом Соломон не планирует продлевать соглашение.

В прошедшем сезоне 21-летний израильский полузащитник провел 35 матчей за «Шахтер» и забил 11 мячей при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

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