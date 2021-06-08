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«Динамо» является фаворитом в борьбе за Лаксальта

21:37
Диего Лаксальт. Фото AFP
Диего Лаксальт. Фото AFP
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Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в РПЛ. «Динамо» является фаворитом в борьбе за 28-летнего уругвайца, утверждает в Twitter журналист Николо Скира.

Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешел летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».

В 2016 году футболист дебютировал в составе сборной Уругвая. Всего за национальную команду он провел 24 матча, в которых не смог отличиться результативными действиями.

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