Источник: "Сампдория" отказалась от идеи приобретения Ригони у "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони не перейдет в "Сампдорию" летом, утверждает Calciomercato. По информации СМИ, итальянский клуб отказался от приобретения 26-летнего аргентинца из-за высоких требований агента по зарплате.

Ранее сообщалось, что "Торино" проявляет интерес к Ригони.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за"Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в "Зенит", принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Источник: "Сампдория" арендует Ригони с обязательством выкупа за 11 миллионов // Источник: "Торино" интересуется Ригони