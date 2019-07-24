Источник: "Торино" интересуется Ригони

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони попал в сферу интересов "Торино". Клуб ищет варианты усиления состава в преддверии старта в Лиге Европы, утверждает Tuttosport.

Ранее появлялась информация, что 26-летнего аргентинца арендует "Сампдория". Причем в контракте будет прописана опция обязательного выкупа за 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за "Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в "Зенит", принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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