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Источник: «Реал» после поражения от «Шахтера» заинтересовался защитником «горняков»

22:35

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Додо, сообщает Don Balon. Мадридцы обратили внимание на бразильца в матче группового турнира Лиги чемпионов, в котором «горняки» взяли верх над мадридским клубом на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2.

«Реал» может подписать Додо летом 2021 года, ориентировочная сумма трансфера — 18 миллионов евро. Его контракт с «Шахтером» истекает в июне 2025 года.

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