Источник: «Реал» после поражения от «Шахтера» заинтересовался защитником «горняков»

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Додо, сообщает Don Balon. Мадридцы обратили внимание на бразильца в матче группового турнира Лиги чемпионов, в котором «горняки» взяли верх над мадридским клубом на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:2.

«Реал» может подписать Додо летом 2021 года, ориентировочная сумма трансфера — 18 миллионов евро. Его контракт с «Шахтером» истекает в июне 2025 года.