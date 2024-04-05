Себальос хочет покинуть «Реал» этим летом

Полузащитник «Реала» Дани Себальос принял решение перейти в новый клуб, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, 27-летнего испанца не устраивает количество игрового времени, которое ему отводит Карло Анчелотти. Отмечается, что в игроке заинтересован «Атлетико».

Контракт Себальоса с «Реалом» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел за «Реал» 21 матч, забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас.