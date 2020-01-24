Источник: Представители «Ромы» вылетели в Испанию для переговоров по Янузаю

Полузащитник «Сосьедада» Аднан Янузай может перейти в «Рому», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, представители римского клуба вылетели в Испанию для переговоров по трансферу 24-летнего бельгийца. «Рома» надеется заменить Янузаем Николо Дзаньоло, который выбыл из-за травмы на долгий срок.

В текущем сезоне Янузай провел 14 матчей в чемпионате Испании и отметился тремя голевыми передачами.