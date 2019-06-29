Источник: полузащитник "Ромы" близок к переходу в московское "Динамо"

Полузащитник "Ромы" Жерсон, который выступал за "Фиорентину" на правах аренды в прошлом сезоне, может перейти в московское "Динамо", утверждает Sky Sport Italia. По информации СМИ, российская команда предложила за 22-летнего бразильца 13 миллионов евро.

Жерсон уже отказал "Дженоа". "Грифоны" предлагали хавбеку контракт с зарплатой в 1,4 миллиона евро за сезон.

В прошедшем сезоне Жерсон провел 40 матчей за "Фиорентину", забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 13 миллионов евро.

В активе хавбека 10 игр за сборную Бразилии U-20.

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