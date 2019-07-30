19:11 | Футбол — Трансферы

Источник: "Палмейрас" ведет переговоры со "Спартаком" по трансферу Адриану

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану близок к переходу "Палмейрас", утверждает журналист Рафаэл Дел Манто в своем Twitter. По его информации, бразильский клуб ведет переговоры с москвичами.

Дел Манто отметил, что не знает на какой стадии находятся переговоры между "Спартаком" и "Палмейрасом".

Ранее сообщалось, что "Фламенго" проявляет интерес к Адриану.

31-летний Адриану перешел в московский клуб в январе 2017 года. Всего в составе "Спартака" нападающий провел 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 5 миллионов евро.

 

"Фламенго" заинтересовался Луизом Адриану

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