"Фламенго" заинтересовался Луизом Адриану

"Фламенго" рассматривает в качестве возможного усиления нападающего "Спартака" Луиза Адриану, сообщает Goal.

Отмечается, что" Фламенго" уже вступил в переговоры по трансферу футболиста, а руководство "Спартака" готово расстаться с ним, только если клуб устроит сумма компенсации.

31-летний Адриану перешел в московский клуб в январе 2017 года. Всего в составе "Спартака" нападающий провел 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 5 миллионов евро.