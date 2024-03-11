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Сегодня, 18:43

Источник: «Ньюкасл» готов продать Триппьера летом за 20 миллионов фунтов

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» летом этого года может расстаться с защитником Кираном Триппьером, сообщает Caughtoffside.

По данным источника, «сороки» готовы будут продать игрока за 20 миллионов фунтов стерлингов.

В январе сообщалось об интересе к 33-летнему британцу со стороны «Баварии».

Триппьер выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник сделал 11 результативных передач и забил 1 гол в 36 матчах за английскую команду во всех турнирах.

Киран Триппьер
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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