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Сегодня, 13:30

Источник: «Брага» нашла замену тренеру Жорже, которым интересуется «Спартак»

Руслан Минаев
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«Брага» изучает варианты с заменой на случай ухода главного тренера Артура Жорже.

По информации O Jogo, клуб рассматривает возможность приглашения Даниэла Соузы. 39-летний специалист возглавляет «Ароку», занимающую 7-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Ранее издание A Bola утверждало, что «Спартак» готов выплатить финансовую компенсацию «Браге» за Жорже.

52-летний португалец работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел команду к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.

10 марта красно-белые проиграли «Факелу» второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Арока
ФК Брага
ФК Спартак (Москва)
Артур Жорже (Брага)
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