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Источник: нападающий «Ренна» Рафинья перейдет в «Лидс»

03:25

Форвард «Ренна» Рафинья станет игроком «Лидса», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Указано, что сумма трансфера составит 23 миллиона евро + бонусы. Контракт будет рассчитан на четыре года.

23-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Ренн» и сделал две результативные. Французский клуб — соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов.

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