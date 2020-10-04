Источник: нападающий «Ренна» Рафинья перейдет в «Лидс»
03:25
Форвард «Ренна» Рафинья станет игроком «Лидса», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Done deal and confirmed! #Raphinha to #Leeds from #Rennes for € 23M (add-ons included). 4-years contract. #transfers #LUFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 3, 2020
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Указано, что сумма трансфера составит 23 миллиона евро + бонусы. Контракт будет рассчитан на четыре года.
23-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Ренн» и сделал две результативные. Французский клуб — соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов.