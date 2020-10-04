Источник: нападающий «Ренна» Рафинья перейдет в «Лидс»

Форвард «Ренна» Рафинья станет игроком «Лидса», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Указано, что сумма трансфера составит 23 миллиона евро + бонусы. Контракт будет рассчитан на четыре года.

23-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «Ренн» и сделал две результативные. Французский клуб — соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов.