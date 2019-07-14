Источник: "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Чалову

Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов ряда английских клубов, утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за​ 21-летнего российского футболиста.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп нуждает в усилении атакующей линии в связи с уходом форварда Даниэля Старриджа. Отмечается, что "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал" также проявляют интерес к Чалову.

Ранее в прессе появилась информация, что "Монако", "Лацио" и "Севилья" следят за форвардом ЦСКА.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Источник: "Лацио" может купить Чалова летом