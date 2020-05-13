Источник: «Милан» интересуется Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба входит в список интересов «Милана», утверждает Calciomercato. Итальянский клуб ищет замену форварду Златану Ибрагимовичу, который планирует покинуть команду летом. 31-летний россиянин является одним из вариантов, так как у него вскоре заканчивается контракт.

Однако, по информации источника, Дзюба и руководство «Зенита» уже договорились о продлении соглашения, поэтому для того, чтобы заполучить игрока «Милану» понадобится сделать выгодное предложение.

В текущем сезоне на счету Дзюбы в 28 матчах 15 голов и 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.