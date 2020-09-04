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Источник: Месси сегодня объявит, что останется в «Барселоне»

14:04
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в пятницу объявит, что останется в каталонском клубе, сообщает Sphera Sports.

По данным источника, 33-летний аргентинец решил доработать контракт с каталонским клубом, который заканчивается 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону» в связи с последними неудачами команды в испанских и европейских турнирах. По информации СМИ, главным претендентом на 6-кратного обладателя «Золотого мяча» является «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за сине-гранатовых, забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt.de оценивает Месси в 112 миллионов евро.

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