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Сегодня, 15:50

Источник: «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение по Гакпо

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» отправил официальное предложение в ПСВ по трансферу нападающего Коди Гакпо, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, в руководстве «МЮ» знают, что у нидерландского клуба есть финансовые проблемы и планируют воспользоваться этим.

Ранее сообщалось, что ПСВ планирует продать футболиста минимум за 75 миллионов евро.

На ЧМ-2022 нидерландский форвард сыграл за свою национальную команду 5 матчей и забил три гола.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за ПСВ 24 встречи во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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