ПСВ хочет получить за Гакпо 75 миллионов евро

ПСВ установил новый ценник на нападающего Коди Гакпо в размере 75 миллионов евро, сообщает NOS.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтеда», «Ливерпуля» и «Реала» к 23-летнему нидерландскому футболисту.

23-летний форвард является одним из лучших бомбардиров мирового первенства, забив три гола на турнире. Сборная Нидерландов сыграл в 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины 9 декабря, начало — 22.00 мск.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.