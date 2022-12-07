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Сегодня, 01:44

ПСВ хочет получить за Гакпо 75 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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ПСВ установил новый ценник на нападающего Коди Гакпо в размере 75 миллионов евро, сообщает NOS.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтеда», «Ливерпуля» и «Реала» к 23-летнему нидерландскому футболисту.

23-летний форвард является одним из лучших бомбардиров мирового первенства, забив три гола на турнире. Сборная Нидерландов сыграл в 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины 9 декабря, начало — 22.00 мск.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.

ФК ПСВ
Коди Гакпо
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