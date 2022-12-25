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Сегодня, 08:12

Тен Хаг: «Мы хотели построить новое будущее для «МЮ», но Роналду не хотел быть его частью»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход португальского нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

«Что я чувствую после того, как ситуация с Роналду разрешилась? Это уже в прошлом. Мы смотрим вперед и движемся дальше. Мы не общались после интервью. Что я почувствовал? Это уже в прошлом, хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для «МЮ» новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идем дальше. Не хочу тратить на это энергию. Мы хотим успешно завершить сезон и сосредоточены на игре», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью Пирсу Моргану, где раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага. На данный момент 37-летний португалец находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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