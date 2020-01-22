Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 35 миллионов евро за 16-летнего полузащитника «Бирмингема»

08:25
Теги:

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы готовы предложить за 16-летнего англичанина 35 млн евро. Хавбек уже привлек внимание других крупных клубов.

В текущем сезоне Беллингем провел 25 матчей в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир