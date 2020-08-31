Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Аяксом» о переходе ван де Бека за 40 миллионов евро

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Van de Beek to Man United, here we go! Man Utd tonight as expected have sent their official bid and Ajax just accepted without any negotiation. Agreement reached for € 40m + add ons. Paperworks and medicals on next week. ? #MUFC



? More details: https://t.co/NnU6Sy9R76 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020

Сообщается, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро + бонусы. Указано, что голландский клуб принял предложение «МЮ» не торгуясь. Официально сделка должна быть оформлена до конца недели.

На счету 23-летнего голландца 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20.