Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Аяксом» о переходе ван де Бека за 40 миллионов евро

00:50
Донни ван де Бек. Фото 90min.com.
Донни ван де Бек. Фото 90min.com.
Теги:

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро + бонусы. Указано, что голландский клуб принял предложение «МЮ» не торгуясь. Официально сделка должна быть оформлена до конца недели.

На счету 23-летнего голландца 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир