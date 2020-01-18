Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Источник: «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с Чичарито

05:52

«Лос-Анджелес Гэлакси» заключил контракт с нападающим Хавьером «Чичарито» Эрнандесом, утверждает SI.com. Американский клуб купил мексиканца у «Севильи» на замену Златану Ибрагимовичу. Игрок сборной Мексики станет самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

31-летний Эрнандес перешел в «Севилью» из «Вест Хэма» прошедшим летом за 8 миллионов евро, но не закрепился в составе и на данный момент сыграл в 17 матчах и забил 4 гола.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир