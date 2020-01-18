Источник: «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал контракт с Чичарито

«Лос-Анджелес Гэлакси» заключил контракт с нападающим Хавьером «Чичарито» Эрнандесом, утверждает SI.com. Американский клуб купил мексиканца у «Севильи» на замену Златану Ибрагимовичу. Игрок сборной Мексики станет самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

31-летний Эрнандес перешел в «Севилью» из «Вест Хэма» прошедшим летом за 8 миллионов евро, но не закрепился в составе и на данный момент сыграл в 17 матчах и забил 4 гола.