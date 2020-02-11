Источник: Клуб Дэвида Бекхэма подписал колумбийского форварда

«Интер Майами» приобрел форварда колумбийского «Атлетико Насьональ» Андреса Рейеса. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Владелец американского клуба — известный английский футболист Дэвид Бекхэм, завершивший карьеру.

В текущем сезоне 20-летний колумбиец провел шесть матчей за «Атлетико Насьональ» и забил один мяч. «Интер Майами» начнет выступать в MLS с 2020 года.