Источник: Эриксен согласился на переход в «Интер»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен согласился на переход в «Интер», утверждает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в Twitter. 27-летний датчанин готов сменить клуб уже в это трансферное окно, чтобы не дожидаться истечения срока контракта со «шпорами». Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера.

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.