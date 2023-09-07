Источник: Дзагоев может продолжить карьеру в Греции

Дзагоев нашел новый клуб в Греции, за который играет Тошич

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны согласовывают условия контракта. В переходе 33-летнего россиянина заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос.

«Ламия» после трех туров занимает седьмое место в греческой суперлиге.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.