Источник: "Динамо" отказалось от трансфера Габриэла Барбозы

Форвард "Интера" Габриэл Барбоза не перейдет в "Динамо", сообщает "БИЗНЕС Online". По данным источника, клуб отказался от идеи приобрести игрока. Сейчас он играет за "Фламенго" на правах аренды.

Ранее появилась информация, что "Динамо" предлагает за 22-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. "Интер" хотел выручить от сделки 20 миллионов.

Контракт Барбозы с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в "Интер" в 2016 году из "Сантоса", но так и не смог закрепиться в основе. Последние сезоны он проводил в аренде, выступая за "Бенфику", "Сантос" и "Фламенго".

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за "Фламенго". В его активе 13 голов и три голевые передачи.

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