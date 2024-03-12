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Сегодня, 12:19

Источник: «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за тренера Жорже

Руслан Минаев
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Артур Жорже.
Фото Global Look Press

«Спартак» всерьез настроен подписать контракт с главным тренером «Браги» Артуром Жорже.

По данным A Bola, красно-белые готовы выплатить финансовую компенсацию португальскому клубу. Отмечается, что на кандидатуре 52-летнего специалиста настаивает спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

Президент «Браги» Антониу Салвадор не очень доволен результатами команды в этом сезоне, однако он не хочет отпускать тренера в разгар чемпионата. После 25 туров «Брага» набрала 50 очков и занимает 4-е место в таблице чемпионата Португалии.

Жорже работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел команду к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.

10 марта красно-белые проиграли «Факелу» второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Брага
ФК Спартак (Москва)
Артур Жорже (Брага)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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