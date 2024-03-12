Источник: «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за тренера Жорже

«Спартак» всерьез настроен подписать контракт с главным тренером «Браги» Артуром Жорже.

По данным A Bola, красно-белые готовы выплатить финансовую компенсацию португальскому клубу. Отмечается, что на кандидатуре 52-летнего специалиста настаивает спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

Президент «Браги» Антониу Салвадор не очень доволен результатами команды в этом сезоне, однако он не хочет отпускать тренера в разгар чемпионата. После 25 туров «Брага» набрала 50 очков и занимает 4-е место в таблице чемпионата Португалии.

Жорже работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел команду к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.

10 марта красно-белые проиграли «Факелу» второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.