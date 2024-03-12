Деку и директор «МЮ» Мерто обсудили возможный трансфер Гринвуда в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку встретился в Барселоне с исполнительным директором «МЮ» Джоном Мерто. Там представители клубов обсудили возможный переход Гринвуда в летнее трансферное окно.

«Хетафе» арендовал Гринвуда в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на его счету восемь голов и пять результативных передач в 26 матчах за испанский клуб.

С января 2022 года до момента ухода в «Хетафе» Гринвуд был отстранен от футбола в «Манчестер Юнайтед» из-за обвинений в домашнем насилии.

Контракт нападающего с манкунианцами истекает летом 2025 года.