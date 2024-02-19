«Барселона» может побороться с «Реалом» за Альфонсо Дэвиса из «Баварии»

«Барселона» заинтересована в защитнике «Баварии» Альфонсо Дэвисе, сообщает Jijantes FC.

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку встретился в Барселоне с агентом футболиста, который до этого общался с представителями «Реала» в Мадриде.

Контракт 23-летнего канадца с «Баварией» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвис провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.