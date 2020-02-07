Источник: «Барселона» готова расстаться с Коутинью за 80-90 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, выступающий в этом сезоне за «Баварию», летом может покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонцы готовы продать 27-летнего бразильца за 80-90 млн евро. «Барселона» приобрела хавбека у «Ливерпуля» за 120 млн евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 18 матчей в бундеслиге, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач. В шести играх Лиги чемпионов на его счету гол и два ассиста.