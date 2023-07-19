Источник: «Аль-Хиляль» пока не договорился по трансферу Малкома

«Аль-Хиляль» пока не согласовал с переход нападающего Малкома из «Зенита», написал в Twitter журналист Раиса Симплицио со ссылкой на близких к футболисту людей.

По информации источника, информацию о договоренности по поводу трансфера 26-летнего бразильца и скором его приезде на медицинский осмотр не соответствует действительности. Стороны еще ведут переговоры.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года.