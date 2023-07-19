Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:50

Источник: «Аль-Хиляль» пока не договорился по трансферу Малкома

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Аль-Хиляль» пока не согласовал с переход нападающего Малкома из «Зенита», написал в Twitter журналист Раиса Симплицио со ссылкой на близких к футболисту людей.

По информации источника, информацию о договоренности по поводу трансфера 26-летнего бразильца и скором его приезде на медицинский осмотр не соответствует действительности. Стороны еще ведут переговоры.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
2
2
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фулхэм» готов заплатить 21,5 миллиона фунтов стерлингов за защитника «Бенфики»
Новости
RSS RSS
Все новости